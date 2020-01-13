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اخبار رياضية > بالفيديو.. فالفيردي يعلق على واقعة الطرد بالسوبر الإسباني: قررت التضحية من أجل فريقي
13/01/2020   8:27 ص

بالفيديو.. فالفيردي يعلق على واقعة الطرد بالسوبر الإسباني: قررت التضحية من أجل فريقي

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علق لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي، على لقطته الشهيرة التي تعرض فيها للطرد خلال مباراة نهائي السوبر الإسباني.

وقال فالفيردي، إنه شاهد مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا ينطلق بالكرة نحو المرمى فقرر التضحية من أجل الفريق وتعطيل المهاجم والحصول على الكارت الأحمر.

وأضاف فالفيردي في لقاء على القناة “الرياضية” السعودية، أنه يشكر الله بأن تلك التضحية أتت بثمارها وفاز فريقه بالبطولة في النهاية، مشيراً إلى أنه يحاول استغلال الفرصة التي أتيحت له لإثبات نفسه في ريال مدريد. وفق “أخبار 24”.

وتعرض فالفيردي الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، للطرد بعدما تدخل لمنع انطلاقة ألفارو موراتا نحو مرمى فريقه في الدقيقة 115 من المباراة، التي توج فيها ريال مدريد بكأس السوبر بركلات الترجيح.

 

بالفيديو.. فالفيردي يعلق على واقعة الطرد بالسوبر الإسباني: قررت التضحية من أجل فريقي

اخبار رياضية
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