بالفيديو.. “صحة المدينة” تعلق على صورة المريض مفترش الأرض وتوضح مصير الفريق الطبي

أوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي، آخر تطورات التحقيق في واقعة افتراش مريض الأرض بقسم الطوارئ بمستشفى أحد.
وبّين الخلاوي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الصحة تأكدت من أن المريض حصل على العلاج اللازم في وقت زيارته للمستشفى والفريق الطبي اهتم بحالته.
ولفت إلى أن التحقيق في الواقعة مستمر بعد تحويل أعضاء الفريق الطبي والإداري الذين كانوا يتواجدون حينها للتحقيق تجنباً لعدم تكرار مثل هذا الحدث، منوهاً إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين وتطبيق الإجراءات النظامية.
د. محمد الخلاوي مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة:
نعرف أن أمامنا تحديات وأن أهل المدينة ينتظرون المزيد في منظومة الخدمة الصحية، وهناك مجموعة إصلاحات نعمل عليها في المرحلة القادمة..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/epZDtA8g74
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 12, 2020
مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة معلقا على صورة المريض الجالس على الأرض:
تأكدنا أن المريض حصل على العلاج اللازم في وقت زيارته للمستشفى، وفي نفس الوقت تم تحويل جميع الفريق الطبي والإداري المتواجد في هذا الوقت للتحقيق حتى نتأكد من عدم تكرار مثل هذا الحدث.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Yt2jDX8jO2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 12, 2020
وفق “أخبار 24”.