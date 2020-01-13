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أخبار محلية > بالفيديو.. “صحة المدينة” تعلق على صورة المريض مفترش الأرض وتوضح مصير الفريق الطبي
13/01/2020   8:25 ص

بالفيديو.. “صحة المدينة” تعلق على صورة المريض مفترش الأرض وتوضح مصير الفريق الطبي

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أوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي، آخر تطورات التحقيق في واقعة افتراش مريض الأرض بقسم الطوارئ بمستشفى أحد.

وبّين الخلاوي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الصحة تأكدت من أن المريض حصل على العلاج اللازم في وقت زيارته للمستشفى والفريق الطبي اهتم بحالته.

ولفت إلى أن التحقيق في الواقعة مستمر بعد تحويل أعضاء الفريق الطبي والإداري الذين كانوا يتواجدون حينها للتحقيق تجنباً لعدم تكرار مثل هذا الحدث، منوهاً إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين وتطبيق الإجراءات النظامية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “صحة المدينة” تعلق على صورة المريض مفترش الأرض وتوضح مصير الفريق الطبي

أخبار محلية
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