“الجوازات” توضح خطوات تنفيذ الخدمات باستخدام رقم الإقامة عبر بوابة مُقيم

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات تنفيذ الخدمات باستخدام رقم الإقامة عبر بوابة مقيم الإلكترونية في نسختها الجديدة.
وبّينت الجوازات عبر صفحتها بـ”تويتر”، أن الخطوات تتضمن الدخول على بوابة مقيم الإلكترونية، ومن ثم الضغط على إدارة المقيمين بالقائمة الرئيسية.
ولفتت إلى أن الخطوات تشمل البحث عن مقيم برقم أو جواز السفر، وعرض صفحة المقيم، وكذلك اختيار الخدمات المطلوبة وإدخال المعلومات المطلوبة وعرض البيانات لتأكيد العملية. وفق “أخبار 24”.
تعرف على خطوات تنفيذ الخدمات باستخدام رقم الإقامة عبر بوابة #مقيم الإلكترونية في نسختها الجديدة#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/ESMNGCbjDr
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 12, 2020