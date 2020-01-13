الأميرة ريما بنت بندر توجه بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام “سفير 2”

وجهت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير 2، حرصاً على سرعة خدمة الطلاب المبتعثين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت سفارة المملكة لدى أمريكا عبر حسابها في “تويتر”: “تتابع السفارة بتوجيهات من الأمير ريما وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير2”.
وأكدت “حرص كافة الجهات على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله الملحقية الثقافية من جهد على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات”. وفق “أخبار 24”.