بالفيديو.. رئيس “هيئة الرياضة” يعد الجماهير بفعاليات جديدة.. ويؤكد: نُحضر للسوبر الإسباني العام القادم من الآن

وعد رئیس الھیئة العامة للرياضة الأمیر عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الجمهور السعودي بالمزيد من الفعاليات الرياضية التي تليق بسمعة المملكة وطموحها، وذلك بعد إسدال الستار على بطولة كأس السوبر الإسباني.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي في لقاء مع القناة “الرياضية” السعودية، بالحضور الجماهيري في بطولة كأس السوبر التي أقيمت بجدة، مشيراً إلى أن الجماھیر الحاضرة أسعدت الجميع بتشجیعھا ومؤازرتھا ونقل الصورة الحقیقیة للرياضة السعودية.
ولفت إلى أنه بدأ بالفعل مع رئيس الاتحاد الإسباني على مناقشة بعض الأمور الخاصة بالتجهيز لكأس السوبر للعام المقبل، مقدماً الشكر لخادم الحرمین الشريفین وولي عھده على دعمھما للقطاع الرياضي، وسعیھما لتطويره بشكل عام من خلال استضافة تلك الفعاليات. وفق “أخبار 24”.
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل – رئيس #هيئة_الرياضة :
شاهدنا اليوم مباراة كبيرة بين فريقين من أكبر فرق أوروبا ، وشكر خاص للجماهير الحاضرة التي أسعدتنا بتشجيعها و مؤازرتها ونقلت الصورة الحقيقية للرياضة السعودية و نعدهم بمزيد من الفعاليات#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد#السوبر_الاسباني pic.twitter.com/D9DFnZrc4D
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020