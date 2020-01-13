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اخبار رياضية > الأهلي للنهوض وإيقاف انتفاضة أبها
13/01/2020   12:41 ص

الأهلي للنهوض وإيقاف انتفاضة أبها

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تختتم الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الإثنين، عندما يستضيف الأهلي نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ يبحث أصحاب الأرض عن انتصار يصحح المسار، فيما يأمل الضيوف مواصلة انتفاضة أثمرت 4 انتصارات متتالية.

وبعد أن فقد النركز الثالث خلال المرحلة الماضية بخسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف، بات فريق الأهلي مهدداً أيضاً بالتراجع إلى المركز السابع حال خسارته أمام أبها، في وقت من المنتظر أن يزج السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق بالألماني ماركو مارين الوافد الجديد في الانتقالات الشتوية.

ويملك الأهلي في رصيده 23 نقطة، ربما تبعده عن المنافسة على الصدارة، ولكن أخضر جدة سيحال الإبقاء على فرصه في اللحاق بالمقدمة خلال مواجهات الدور الثاني، بينما أرسل فريق أبها إشارات تحذيرية إلى المنافسين، بعد أن حقق نتائج إيجابية في الموسم الأول من صعوده إلى الدوري الممتاز. وفق “الرياضية”.

وتمكن الفريق الأبهاوي من جمع 23 نقطة هو الآخر، سيكون بمقدوره على إثرها إنهاء المرحلة الـ14 في المركز الثالث رفقة الرائد شريطة تحقيقه الفوز في مواجهته المرتقبة بالأهلي.

الأهلي للنهوض وإيقاف انتفاضة أبها

اخبار رياضية
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