كشفت مصادر أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا تعرض لإصابة في الرأس، وذلك أثناء مشاركته في ممارسة رياضة (التطعيس) بالثمامة برفقة اللاعب عبد العزيز الجبرين، وجرى نقله للمستشفى.
وأوضحت أن فيتوريا إصابته عبارة عن شج في رأسه جراء ارتطامه بزجاج السيارة، وتم إجراء خياطة تجميلية بعد أن أثبتت الأشعة سلامة الرأس والرقبة، وغادر المستشفى.
وأظهرت صورة متداولة مدرب النصر وهو جالس على كرسي في المستشفى، وخلفه المشرف العام لكرة القدم عبد الرحمن الحلافي يدفعه، ومن المنتظر أن يصدر النصر بياناً خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادث.
وفق “أخبار 24”.