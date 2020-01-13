أظهر مقطع فيديو ما قاله لاعب النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله للاعب الاتحاد حمدان الشمراني عقب احتكاك بينهما خلال مباراة الفريقين في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح المقطع الذي نشره الإعلامي على العنزي عبر حسابه في تويتر وعلق عليه بأن “حمدالله” وبعد الإساءات المتواصلة من “الشمراني” تجاهه توجه مهاجم النصر للاعب الاتحاد وقال له “استحي على وجهك، ليه السب؟”.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وارتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة في مركز الوصيف خلف الهلال بنفس الرصيد، إلا أن للهلال مباراة مؤجلة، فيما ظل الاتحاد في المركز 13 بـ 14 نقطة.
وفق “أخبار 24”.