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أخبار محلية > فيلم عن زيارة الملك فيصل لبريطانيا قبل 101 عام
13/01/2020   12:36 ص

فيلم عن زيارة الملك فيصل لبريطانيا قبل 101 عام

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وثق فيلم قديم أُنتج عام 1919م زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما كان يبلغ 14 عاما، برفقة عدد من المسؤولين، للعاصمة البريطانية لندن، بعد أن استقلوا وسيلة بحرية عبر نهر “التيمز” الإنجليزي.

وظهر في الفيلم، الذي جاء باللونين الأبيض والأسود قبل 101 عام، الملك فيصل وبرفقته وفد رسمي ضم الأمير أحمد الثنيان والشيخ عبدالله القصيبي وآخرين، أثناء نزولهم من الغواصة “دويتشلاند”، حيث استقبلهم المسؤولون البريطانيون بكل ترحاب.

كما ظهر الملك فيصل بن عبدالعزيز قرب نهاية الفيلم في لقطة بمفرده، أظهرت ملامحه بشكل واضح وقتئذ.

وفق “أخبار 24”.

فيلم عن زيارة الملك فيصل لبريطانيا قبل 101 عام

أخبار محلية
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