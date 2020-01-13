فيلم عن زيارة الملك فيصل لبريطانيا قبل 101 عام

وثق فيلم قديم أُنتج عام 1919م زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما كان يبلغ 14 عاما، برفقة عدد من المسؤولين، للعاصمة البريطانية لندن، بعد أن استقلوا وسيلة بحرية عبر نهر “التيمز” الإنجليزي.
وظهر في الفيلم، الذي جاء باللونين الأبيض والأسود قبل 101 عام، الملك فيصل وبرفقته وفد رسمي ضم الأمير أحمد الثنيان والشيخ عبدالله القصيبي وآخرين، أثناء نزولهم من الغواصة “دويتشلاند”، حيث استقبلهم المسؤولون البريطانيون بكل ترحاب.
كما ظهر الملك فيصل بن عبدالعزيز قرب نهاية الفيلم في لقطة بمفرده، أظهرت ملامحه بشكل واضح وقتئذ.
فلم قصير عن زيارة الملك فيصل -رحمه الله- لألمانيا وبريطانيا (في آخر الفلم يزور الملك فيصل مقر بريتش باثيه) عندما كان يبلغ ١٤ سنة. نرى في هذا الفلم أيضا الأمير أحمد الثنيان و الشيخ عبدالله القصيبي -رحمهم الله-
تم انتاج الفلم عام ١٩١٩م، يعني قبل ١٠١ سنة.
المصدر: بريتش باثيه. pic.twitter.com/dBfA4HC94s
— Ghada AlMuhanna | غادة المهنا أباالخيل (@GAbalkhail) January 12, 2020
وفق “أخبار 24”.