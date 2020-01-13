شاهد.. مرتفعات الرأس الأبيض بالمدينة تبدو في أبهى حلة بعدما غطتها الثلوج

شهدت مرتفعات حرّة الرأس الأبيض شمال المدينة المنورة تساقطا كثيفا للثلوج اليوم الأحد.
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة مقطع فيديو يظهر المرتفعات وقد غطتها بالكامل طبقة من الثلج فبدت تكسوها حلة بيضاء، في مظهر جمالي بديع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت انخفاض درجات الحرارة اليوم بجميع مناطق المملكة، وأشارت إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى الصفر وما دون الصفر في تبوك والجوف وحائل وبعض أجزاء المدينة المنورة.
#فيديو ||
الثلوج تُغطي مرتفعات حرّة الرأس الأبيض شمال #المدينة_المنورة وتكسيه الحلة البيضاء. pic.twitter.com/dTFyNM6XIn
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 12, 2020
وفق “أخبار 24”.