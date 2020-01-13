خالد الفيصل: مشروعات كبرى لجدة وجّه بها خادم الحرمين ستغير وجه المدينة بشكل كامل

كشف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن هناك مشاريع كبرى لمدينة جدة سيُعلن عنها في حينه، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستغير وجه جدة بشكل كامل.
وقال أمير مكة المكرمة إن هذه المشاريع وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الذي يشرف عليها شخصياً.
وأضاف الفيصل، خلال افتتاحه الحديقة الثقافية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، أن هذه المشاريع سنراها قريباً وستأخذ وقتاً حتى الانتهاء منها.
وتابع الفيصل بأن جدة تشهد تقدماً كبيراً يحدث كل يوم، مشيراً إلى أن هذا ليس المنتهى وإنما البداية.
وتقع الحديقة الثقافية التي افتتحها الفيصل اليوم بساحة النورس، التي تُعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية، وتبلغ مساحتها حوالي 42 ألف متر مربع، وتقدم أكثر من 51 فعالية متنوعة تستمر لمدة أسبوعين. وفق “أخبار 24”.
أمير مكة #خالد_الفيصل
يُعلن خلال افتتاحه #الحديقة_الثقافية
ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي
تحت شعار:
” #كيف_نكون_قدوة بلغة القرآن”
عن مشروعات كُبرى في جدة
وجه بها #خادم_الحرمين_الشريفين
ويشرف عليها بشكل مباشر #ولي_العهد
..سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسات#إمارة_مكة pic.twitter.com/NQt4bsMSgg
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 12, 2020