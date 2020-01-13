نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خالد الفيصل: مشروعات كبرى لجدة وجّه بها خادم الحرمين ستغير وجه المدينة بشكل كامل
13/01/2020   12:33 ص

خالد الفيصل: مشروعات كبرى لجدة وجّه بها خادم الحرمين ستغير وجه المدينة بشكل كامل

+ = -
1080

كشف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن هناك مشاريع كبرى لمدينة جدة سيُعلن عنها في حينه، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستغير وجه جدة بشكل كامل.

وقال أمير مكة المكرمة إن هذه المشاريع وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الذي يشرف عليها شخصياً.

وأضاف الفيصل، خلال افتتاحه الحديقة الثقافية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، أن هذه المشاريع سنراها قريباً وستأخذ وقتاً حتى الانتهاء منها.

وتابع الفيصل بأن جدة تشهد تقدماً كبيراً يحدث كل يوم، مشيراً إلى أن هذا ليس المنتهى وإنما البداية.

وتقع الحديقة الثقافية التي افتتحها الفيصل اليوم بساحة النورس، التي تُعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية، وتبلغ مساحتها حوالي 42 ألف متر مربع، وتقدم أكثر من 51 فعالية متنوعة تستمر لمدة أسبوعين. وفق “أخبار 24”.

خالد الفيصل: مشروعات كبرى لجدة وجّه بها خادم الحرمين ستغير وجه المدينة بشكل كامل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082955.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.