بالفيديو..”قوميز” يوجه رسالة لتركي آل الشيخ: عُد سالماً لنشرب القهوة العربية معاً

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على حسابه في “تويتر” مقطع فيديو للاعب الهلال المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حمل رسالة من اللاعب له، بخصوص رحلة علاجه.
ووجّه قوميز، الذي سمى نفسه “الأسد”، التحية لآل الشيخ، متمنيا له عاما سعيدا، وداعيا له بالشفاء، والعودة سريعا، بصحة جيدة، حتى يشربا القهوة العربية معا.
ورد آل الشيخ على رسالة قوميز بعبارة “إن شاء الله يا أسد الشباك”، مرفقا إياها بصورة علمي المملكة وفرنسا.
ان شاء الله يا أسد الشباك👍🇸🇦🙏🏻❤️🇫🇷 pic.twitter.com/BzZdGtqmj3
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 12, 2020
وفق “أخبار 24”.