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أخبار محلية > شملت سحب التراخيص وإيقاف الخدمات.. “العمل” تصدر 64 قراراً في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019
13/01/2020   12:30 ص

شملت سحب التراخيص وإيقاف الخدمات.. “العمل” تصدر 64 قراراً في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019

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أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائية شاملة لأعمال لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام 2019.

وأظهرت الإحصائية أن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغ (64) قراراً، (11) منها تخص شركات الاستقدام، بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام (53) قراراً، تشمل سحب التراخيص، عدم التجديد، إيقاف الخدمات، إلغاء التراخيص بناء على الطلب، السحب من الضمان البنكي، الاحتفاظ بالضمان البنكي.

وبيّنت أن نتائج الأعمال الرقابية على منشآت الاستقدام تم على إثرها مخالفة 32 مكتبا و9 شركات، بمخالفات توزعت كالآتي: (18 عملية إلغاء ترخيص، و21 سحبا من الضمان البنكي أو الاحتفاظ به، و19 إيقافا للخدمات، و6 عدم تجديد).وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، داعيا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام.

شملت سحب التراخيص وإيقاف الخدمات.. “العمل” تصدر 64 قراراً في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019

أخبار محلية
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