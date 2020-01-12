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أخبار محلية > نتائج القبول النهائي للأحوال المدنية و”فهد الأمنية” للكادر النسائي على رتبتي “جندي أول – جندي”
12/01/2020   5:44 م

نتائج القبول النهائي للأحوال المدنية و”فهد الأمنية” للكادر النسائي على رتبتي “جندي أول – جندي”

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة الأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبتي “جندي أول وجندي” والمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة “جندي”.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية بوابة رقم 4، وذلك في تمام الساعة 7:00 صباحاً يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير 2020، حيث يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات على الموقع الإلكتروني.

وأضافت أنه سيتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة 4 أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية، مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً. وفق “أخبار 24”.

نتائج القبول النهائي للأحوال المدنية و”فهد الأمنية” للكادر النسائي على رتبتي “جندي أول – جندي”

أخبار محلية
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