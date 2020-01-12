كتابات العدل المتنقلة تصدر 39 ألف وكالة إلكترونية لكبار السن في أماكن إقامتهم

قالت وزارة العدل إن كتابات العدل المتنقلة أصدرت نحو 39 ألف وكالة إلكترونية منذ انطلاقها قبل أكثر من سنتين، مقدمة خدماتها التوثيقية لكبار السن “70 سنة أو أكثر” والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 25 مدينة من مختلف المناطق، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.
وكشفت إحصاءات “العدل” ارتفاعاً في معدل الإنجاز الخاص بعدد الوكالات الصادرة وعدد المستفيدين، حيث شهد العام 1440هـ ارتفاعاً بنسبة 154% مقارنة بالعام 1439هـ، وكان العام 1439هـ قد سجل ارتفاعاً في معدل الإنجاز بنسبة 97% مقارنة بالعام 1438هـ، فيما ارتفع معدل الإنجاز خلال الربع الأول من العام 1441هـ بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن مبادرة “كتابات العدل المتنقلة” تأتي دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.