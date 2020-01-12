“هدف” لمنشآت القطاع الخاص: وظفْ مواطنًا وندعم أجره الشهري حتى 50 %

دشن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حملة “هدف يدعمك”، الموجهة إلى منشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات، والذي يصل فيها الدعم الشهري إلى 50% من أجر الموظف.
وأوضح الصندوق أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa.
وأشار إلى أن الخطوة التي تعقب التسجيل هي تفعيل حساب برامج “دعم التوظيف” من قائمة البرامج، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة. وفق “أخبار 24”.
وبيَّن أن الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، تكون انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.
ولفت إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم تضمنت تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.