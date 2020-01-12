“هيئة الاتصالات” تطرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذ النوع من الخدمات.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها، مبينة أن آخر موعد للتقديم الأحد الموافق العاشر من مايو المقبل.
وكشف معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي، أن طرح هذا الترخيص سيعزز الفرص الاستثمارية في القطاع، ويدعم مشاريع ريادة الأعمال، ويحفز الابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى، والتنوع في الخدمات.وفق “أخبار 24”.
وقال إن هذه الخطوة تتسق مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، وتمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، ودراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.