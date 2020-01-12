الأعلى منذ افتتاحه.. جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من 131 ألف مسافر السبت

سجلت جوازات جسر الملك فهد أمس (السبت)، أعلى إحصائية عبور يومية للمسافرين منذ افتتاح الجسر، والتي بلغت 131,177 مسافراً.
وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن حركة عبور المسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة، في ظل التعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر وتم التعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقًا.
وأضاف أنه تم فتح جميع المسارات والكونترات، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف. وفق “أخبار 24”.
وكانت أعلى إحصائية يومية سابقة قد بلغت 129,437 مسافراً، وذلك في يوم السبت الموافق 29/ 8/ 1440هـ.