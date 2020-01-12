قضية “انفجار ناقلة الغاز بالرياض”.. “الاستئناف” تؤيد قرار المحكمة العامة برد دعوى إثبات المسؤولية

أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العامة بالرياض برد دعوى إثبات المسؤولية المقامة من النيابة العامة على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، المتعلقة بحادِث انفجار ناقلة الغاز في الرياض عام 1433هـ.
وقالت الشركة في بيان، أنها تسلمت الخميس الماضي من الدوائر الحقوقية والمرورية في المحكمة العامة في الرياض قرار الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 14/04/1441 برد الدعوى.
وأوضحت أن الحكم الصادر يتعلق بالحق العام ولا يسري على الحق الخاص، مبينة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للتكاليف المرتبطة بالحادِث في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.
وكان انفجار الناقلة وقع في الأول من نوفمبر عام 2012، بتقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح، نتيجة حادِث مروري أدى لانقلاب الناقلة وتسرب الغاز السائل ومن ثم انفجار الناقلة، ما أدى لوفاة 22 شخصاً وإصابة أكثر من 130 شخصاً. وفق “أخبار 24”.
كما ألحق الانفجار أضراراً مادية باحتراق عدد من السيارات وتهشم بعضها إضافة إلى تدمير لموقع ورشة ومعرض سيارات ومعدات وتأثر المحلات القريبة بتحطم لجدران وتهشم للزجاج والنوافذ.