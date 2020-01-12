مرسلة من المملكة.. عرض 25 طناً من المصاحف في مزاد بالهند

تعتزم الجمارك الهندية بيع شحنة من المصاحف يبلغ وزنها 25 طناً في مزاد بالميناء الدولي للشحن في مدينة كوتشي الهندية.
وقالت مصادر إن المصاحف أُرسلت من المملكة قبل 6 أشهر، وإن الجهة المرسلة إليها عجزت عن سداد الرسوم الجمركية البالغة نحو 800 ألف روبية هندية (أكثر من 11 ألف دولار أمريكي).
وأبانت أن المصاحف ستُباع في مزاد حُدد له يوم 21 يناير الجاري، لافتة وفقاً لمجلة “ذا ويك” البريطانية إلى أن إدارة الجمارك حددت 100 ألف روبية (نحو 1408 دولارات) سعراً أساسياً لبيع الشحنة في مزاد إلكتروني. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح عميد كلية دار العلوم العربية في بلدية “مالابورام” الهندية عبدالسلام آي. بي أن المصاحف أُرسلت لهم كمنحة مجانية من المملكة، بعد فقدانهم العديد من المصاحف نتيجة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا عام 2018، مبيناً أنه ليس بمقدورهم توفير المبلغ المطلوب لتخليص شحنة المصاحف من الميناء.