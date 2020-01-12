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أخبار محلية > “المياه” توقف التعامل النقدي لشراء “مياه زمزم” بدايةً من يناير الجاري
12/01/2020   1:06 م

“المياه” توقف التعامل النقدي لشراء “مياه زمزم” بدايةً من يناير الجاري

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كشفت شركة المياه الوطنية، المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، عن إجراءات جديدة لبيع مياه زمزم بدايةً من يناير الجاري.

وأوضحت الشركة أنه تم إيقاف التعامل النقدي لشراء العبوات في جميع منافذ البيع داخل المشروع من مقرها الرئيسي في كُدَّي بمكة المكرمة، لافتة إلى أن الآلية الجديدة هي الدفع عن طريق البطاقات البنكية عبر شبكة “مدى”.

وبيَّنت الشركة أنه تم استثناء الحجاج والمعتمرين من القرار، حيث يمكنهم السداد عبر الدفع النقدي.

يذكر أن قرار الشركة يأتي تنفيذا للتوجه العام بالمملكة بالتقليل من تداول العملات النقدية في المعاملات المالية. وفق “أخبار 24”.

“المياه” توقف التعامل النقدي لشراء “مياه زمزم” بدايةً من يناير الجاري

أخبار محلية
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