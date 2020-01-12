بعد تعـديل سعـر بـيـعه.. “الحبوب” تدعو للإبلاغ عن مخالفة السعر الجديد للشعير أو عدم توفره بالأسواق

دعت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق، أو مخالفة السعر، المحدد في جميع مناطق المملكة بـ44 ريالاً بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة.
وأهابت المؤسسة بجميع العملاء التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت؛ للإبلاغ عن تلك الشكاوى أو الملاحظات.
وكانت المؤسـسة العـامة للـحبوب قد أعلنت تعـديل سعر بيع الشعير اعتباراً من اليوم، إنـفاذا للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعـانات الزراعية، موضحة أن سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (٥٠) كـجــم لا يـتـجـاوز ٤٤ ريـالاً إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافـة فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكـافة منـاطـق المملكة.وفق “أخبار 24”.