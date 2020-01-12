بالفيديو.. ذئاب تعيش في ألفة مع مواطن وأطفاله داخل منزلهم بالجوف

يعيش مواطن وأفراد أسرته في ألفة مع عدد من الذئاب المفترسة التي يقوم بتربيتها في منزله بمنطقة الجوف منذ أكثر من 10 سنوات.
وأظهر تقرير مصور نشرته قناة (mbc) الذئاب تسرح بداخل منزل المواطن وتمرح مع أطفاله، دون أن تتعرض إليهم بسوء.
وقال رامي السرحاني إن ما دفعه لتربية هذه الذئاب بعض الطباع الجيدة التي تتميز بها، مثل برها بوالديها، وأنها لا تغدر بصاحبها إذا كانت معاملته لها حسنة. وفق “أخبار 24”.
ورفض السرحاني ما وصفها بالشائعات التي يروجها البعض حول الذئاب بأنها غدارة، وأنها تنام بعين واحدة وتترك الأخرى مفتوحة، أو أنها تأكل الجن، مؤكداً أنها لا تمت للواقع الذي عايشه بأي صلة.
شاهد .. كيف يعيش قطيع من الذئاب مع عائلة سعودية بالجوف#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/pngl50Z4pd
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 11, 2020