السواط يرفض عرض التعاون

أبلغت مصادر خاصة، أن عبد المجيد السواط لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، رفض عرضًا مقدمًا من إدارة ناديه لتمديد عقده الاحترافي لمدة عام.
وذكرت المصادر أن السواط تلقى العرض التعاوني بعد دخوله الفترة الحرة بستة أيام، واستفاد من عدم تفعيل إدارة ناديه أفضلية بند التجديد ودخوله فترة الستة أشهر دون تلقيه أي عرض، مشيرة إلى أنه أصبح يملك أحقية التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى التعاون.
وأفادت المصادر لـ “الرياضية”، بأن لدى عبد المجيد السواط عروضًا احترافية عدة، يرجح أن أبرزها من أندية النصر والأهلي والشباب، ولا يزال اللاعب يدرسها ولم يتخذ قراره النهائي حولها حتى الآن.