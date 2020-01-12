نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > السواط يرفض عرض التعاون
12/01/2020   1:02 م

السواط يرفض عرض التعاون

+ = -
1574

أبلغت مصادر خاصة، أن عبد المجيد السواط لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، رفض عرضًا مقدمًا من إدارة ناديه لتمديد عقده الاحترافي لمدة عام.

وذكرت المصادر أن السواط تلقى العرض التعاوني بعد دخوله الفترة الحرة بستة أيام، واستفاد من عدم تفعيل إدارة ناديه أفضلية بند التجديد ودخوله فترة الستة أشهر دون تلقيه أي عرض، مشيرة إلى أنه أصبح يملك أحقية التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى التعاون.

وأفادت المصادر لـ “الرياضية”، بأن لدى عبد المجيد السواط عروضًا احترافية عدة، يرجح أن أبرزها من أندية النصر والأهلي والشباب، ولا يزال اللاعب يدرسها ولم يتخذ قراره النهائي حولها حتى الآن.

السواط يرفض عرض التعاون

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082865.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.