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اخبار رياضية > رئيس الهلال: تصدر الدوري أمر طبيعي لكبير آسيا
12/01/2020   1:01 م

رئيس الهلال: تصدر الدوري أمر طبيعي لكبير آسيا

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شكر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، جماهير الزعيم على مساندتها الكبيرة للفريق رغم برودة الطقس، مؤكدا أن التواجد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين أمر طبيعي لكبير آسيا.

وتغلب فريق الهلال على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، مساء السبت، في الجولة الرابعة عشر للدوري، ليقفز لصدارة الترتيب العام برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن الجار النصر ولديه مباراة مؤجلة.

وكتب فهد بن نافل عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، عقب اللقاء: “شكرًا لجماهيرنا العظيمة التي ساندت الهلال بكل فعالية رغم برودة الطقس”. وفق “أخبار 24”.

وواصل: “الهلال في الصدارة من جديد.. موقع طبيعي لكبير آسيا، وبتكاتفنا خلال المرحلة المقبلة، نفرح معًا بإذن الله”.

رئيس الهلال: تصدر الدوري أمر طبيعي لكبير آسيا

اخبار رياضية
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