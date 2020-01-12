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اخبار رياضية > اتّحاد القدم يُبعد الحكم السعودي من كأس الملك
12/01/2020   1:02 م

اتّحاد القدم يُبعد الحكم السعودي من كأس الملك

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كشفت مصادر «دنيا الرياضة» أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمدت تكليف طواقم تحكيمية أجنبية لمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولن يتواجد فيها الحكم السعودي سوى في غرف تقنية الفيديو (VAR)، وذلك لأهمية المباريات، وحسب الاتفاق المسبق بين اتحاد القدم ولجنة الحكام.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة ستبدأ الخميس المقبل الموافق 16 يناير الجاري بمواجهة الهلال والاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود، فيما يستضيف العدالة نظيره النصر على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، وسيخوض أبها مباراته مع الفتح على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، كما سيلتقي الوحدة بالأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

اتّحاد القدم يُبعد الحكم السعودي من كأس الملك

اخبار رياضية
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