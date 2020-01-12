الاتحاد يجبر النصر على دخول «الميركاتو»

كشفت مصادر «دنيا الرياضة» أن إدارة النصر فتحت خط المفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين لسد النقص في بعض المراكز، إذ اتضح عديد من مكامن الخلل في الفريق بعد التعادل أمام الاتحاد بنتيجة 1 – 1 في مواجهة الاتحاد أول من أمس (الجمعة) في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل الغيابات التي عانى منها الفريق وعدم وجود بدلاء جاهزين.
على صعيد متصل، منح المدرب البرتغالي روي فيتوريا راحة للاعبين بعد مواجهة الفريق أمام الاتحاد، على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم (الأحد) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، للدخول في إعداد الفريق لمباراته الجمعة المقبل أمام العدالة في الأحساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، في الوقت الذي كشفت المصادر أن فيتوريا فرض تدريباً صباحياً للاعبين اليوم الأحد، فيما وجد الحارس وليد عبدالله وثلاثي الدفاع عمر هوساوي، عبدالرحمن العبيد، وحمد المنصور أمس (السبت) في عيادة النادي لاستكمال برامجهم العلاجية والتأهيلية