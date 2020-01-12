بعد برشلونة.. ريال مدريد يشكر نادي الاتحاد

وجه نادي ريال مدريد الإسباني شكرًا خاصًا لنادي الاتحاد، على استضافة الأخير تدريبات الفريق الملكي استعدادًا لنهائي السوبر الإسباني أمام جاره أتليتكو مدريد.
وقال ريال مدريد عبر حسابه الناطق باللغة العربية: “شكر خاص لنادي الاتحاد على كرم الضيافة والاهتمام الذي قام به جميع العاملين بالنادي، ونهنئهم على المرافق الرائعة التي تدربنا فيها خلال الأسبوع”.
وتفاعل نادي الاتحاد مع هذه اللفتة من ريال مدريد، ورد على تغريدة النادي الإسباني قائلاً: “مرحباً بكم بيننا، ونشكر لكم مشاعركم، ونتمنى لكم التوفيق.. نورتونا”.
وكان نادي برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، تقدم بالشكر لنادي الاتحاد على استضافة تدريبات الفريق قبل مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، والتي خسرها من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد الليلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تجاوزا كل من فالنسيا وبرشلونة في نصف النهائي.
مرحباً بكم بيننا، ونشكر لكم مشاعركم، ونتمنى لكم التوفيق .. نورتونا 😇 https://t.co/atBEHcoLfO
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 11, 2020