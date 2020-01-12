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أخبار المناطق > ترامب يخاطب المحتجين الإيرانيين باللغة الفارسية مؤكداً دعمه لهم
12/01/2020   8:21 ص

ترامب يخاطب المحتجين الإيرانيين باللغة الفارسية مؤكداً دعمه لهم

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خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس (السبت)، عبر حسابه بـ”تويتر” المحتجين الإيرانيين في إيران باللغة الفارسية، مؤكداً دعمه لهم، ومحذراً في الوقت نفسه النظام الإيراني من ارتكاب أي عمليات قتـل ضد المتظاهرين.

وكتب ترامب تغريدات باللغة الفارسية قال فيها: “إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي طالت معاناته، أنا وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم”، مضيفاً: “نحن نتابع احتجاجاتكم عن كثب، شجاعتكم ملهمة”.

وحذّر ترامب النظام الإيراني من ارتكاب أي مذبحة بحق المتظاهرين أو قطع الإنترنت عنهم، مطالباً عبر تغريدة أخرى باللغة الفارسية، الحكومة الإيرانية بضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان أن تراقب وتتابع مطالب المحتجين لتقدم تقاريرها. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن المدن الإيرانية وخاصة العاصمة طهران شهدت احتجاجات غاضبة ضد الحكومة مساء أمس السبت، وردد المحتجون هتافات ضد المرشد علي خامنئي ومسؤولي النظام الحاكم، بعدما أقر الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي قتـل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً.

 

ترامب يخاطب المحتجين الإيرانيين باللغة الفارسية مؤكداً دعمه لهم

أخبار المناطق
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