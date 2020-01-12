تركي آل الشيخ يعلن عن تخفيض بنسبة 50% لدخول البوليفارد

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مساء أمس (السبت) عن تخفيض سعر الدخول لبوليفارد الرياض تسهيلاً على الزوار.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه وجّه المعنيين في هيئة الترفيه بتخفيض نسبة 50% على الدخول لبوليفارد، مضيفاً بأن التخفيض جاء للتسهيل على الزوار.
وأوضح أن سعر تذكرة الدخول أصبح 50 ريالاً لكل أيام الأسبوع، وأسعار المطاعم صارت بـ 250 ريالاً للشخص.
وجهت الزملاء في الترفية بتخفيض بنسبة ٥٠٪ على الدخول ل البولفارد ل التسهيل على الزوار … حياكم🇸🇦🙏🏻❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2020
وفق “أخبار 24”.