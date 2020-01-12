نشر حساب “التواصل الحكومي” على تويتر فيديو يوثق زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله لليابان قبل 49 عاماً، وحديثه لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن العلاقات بين البلدين الصديقين.
وقال الملك فيصل في حديثه للإذاعة اليابانية، عام 1971م، إنه يقدم شكره لما لقيه في ذلك البلد الصديق من حفاوة، مؤكداً أن التعاون بين البلدين شيء طبيعي، وأنه رأي في اليابان التقدم والرقي، مُرحبا بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وصل إلى الرياض اليوم السبت، واستقبله أمير الرياض فيصل بن بندر لدى وصوله، والوفد المرافق له.
“التعاون بين البلدين ستكون نتائجه طيبة”، الملك فيصل بن عبد العزيز عن مستقبل العلاقات السعودية اليابانية. #رئيس_وزراء_اليابان_في_الرياض pic.twitter.com/SwqpMQMPfp
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 11, 2020
وفق “أخبار 24”.