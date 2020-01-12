انطلاق تمرين “السيف الذهبي” بين القوات المسلحة السعودية والفرنسية

تشهد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض إقامة تمرين “السيف الذهبي” لأول مرة في المملكة بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الفرنسية.
ويهدف التمرين الذي انطلق اليوم (السبت) إلى تدريب القادة على التخطيط وقيادة مجموعات العمل وإثبات قدرة الضباط على العمل المشترك على المستويين الاستراتيجي والعملياتي.
كما يهدف التمرين إلى التدريب على التعامل مع حالات اتخاذ القرار واختبار فعالية القيادة والاتصال.
ويقام التمرين ضمن التعاون العسكري بين المملكة وفرنسا في إطار اللجنة السعودية الفرنسية. وفق “أخبار 24”.
#فيديو_الدفاع
انطلاق #تمرین_السیف_الذھبي (TTX) مع الجانب الفرنسي في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بـ #الرياض. pic.twitter.com/qnsCX2blmO
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 11, 2020