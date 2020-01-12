تداول مغردون عقب وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، صورة الصفحة الأولى من أحد أعداد صحيفة عمان الصادرة عام 1973م، أي قبل 47 عاما، والتي تضمنت تصريحات من السلطان لوكالة الأنباء السعودية.
ونشرت الصحيفة التصريحات التي جاء فيها قوله: “أمننا واستقرارنا من أهم ما يشغلنا خلال صراع مصالح الدول الكبرى”، و”السعودية شقيقتنا الكبرى وسياستها الإسلامية هي المثلى”، مضيفا أن “أسلوب الدول الفاشلة هو التفاخر والتآمر والتدخل في شؤون غيرها”.
يُذكر أن السلطان قابوس بن سعيد توفي أمس (الجمعة) عن عمر ناهز 79 عاماً، وأوصى بأن يتولى الحكم من بعده ابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد.
وفق “أخبار 24”.