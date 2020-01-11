“الأوكرانية” ليست الأولى.. 5 طائرات مدنية أُسقِطت بصواريخ خلال قرابة خمسة عقود

اعترفت إيران، اليوم السبت، بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ أطلِق “عن طريق الخطأ”، وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهناك 5 طائرات أسقِطت مثلها خلال الـ 50 عاما الماضية.
وكانت أبرز حوادث إسقاط الطائرات المدنية بصواريخ حول العالم خلال 40 عاما:
طائرة الخطوط الماليزية: في 17 يوليو 2014، سقطت طائرة تابعة للخطوط الماليزية، في رحلة بين أمستردام وكوالالمبور وعليها 298 شخصا، بصاروخ “بوك” السوفييتي قرب منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، والذي شهد نزاعا مسلحا، وقُتل جميع ركابها.
طائرة الخطوط البيلاروسية: في 23 مارس 2007، أسقِطت الطائرة السوفيتية الصنع، التابعة للخطوط البيلاروسية بصاروخ، بعد إقلاعها فوق العاصمة الصومالية مقديشيو التي كانت تشهد حربا أهلية، وقُتل 11 فردا من المهندسين والفنيين من بيلاروسيا، الذين وصلوا الصومال لإصلاح طائرة أصيبت بصاروخ قبلها بأسبوعين.
طائرة شركة سيبير الروسية: في أكتوبر 2004 انفجرت طائرة تابعة لشركة سيبير الروسية، بصاروخ أوكراني أثناء رحلتها بين تل أبيب وسيبيريا الغربية، فوق البحر الأسود، وقُتل 78 شخصا، معظمهم من الإسرائيليين.
شركة خطوط كوريا الجنوبية: في سبتمبر 1983، أسقطت مقاتلة سوفيتية طائرة شركة الخطوط الكورية الجنوبية فوق جزيرة سخالين، بعدما انحرفت عن مسارها، وقُتل 269 شخصا كانوا على متنها، بمن فيهم أفراد طاقمها. وفق “أخبار 24”.
شركة الخطوط الليبية: في 21 فبراير 1973 أسقط الطيران الإسرائيلي طائرة شركة الخطوط الليبية فوق صحراء سيناء، بعد أن ألقت عاصفة رملية بها بعيدا عن مسارها، حيث كانت رحلتها بين طرابلس والقاهرة، ما أدى إلى مـقتل 108 أشخاص، ونجا 4 فقط.