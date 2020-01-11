“الحطيم” يقترب لاكتشاف أقدم حضارة بالمنطقة والبرفسور “الغزي” يؤكد وبانتظار مبادرة السياحة

عبدالرحمن البعيجان – الخرج اليوم :
في اكتشاف أثري جديد في محافظة الخرج ، وبرفقة البرفسور والمتخصص في مجال الآثار الاستاذ الدكتور عبدالعزيز الغزي ، اكتشف المواطن : ضاري بن مبارك الحطيم وأثناء جولاته شمال غرب المحافظة ، أثار لجدران وأسقف مباني قديمة تدل – كما أشار البرفسور الغزي – على حضارة قديمة استند على الحجم الكبير الذي تمتد فيه المباني ، وكثرة الفخاريات والاحجار المستخدمة في الموقع ، كما تشير إليه الصور .
وقد طالب البرفسور الغزي الجهات المختصة كالجامعات والسياحة للتنقيب والبحث في هذا الموقع وخاصة أنها قريبة جدا من موقع القبور الركامية التي تتوزع بالقرب من الموقع وبامتداد الـ 20 كيلو متر ، وكان الغزي قد سجل استفسارا قبل شهور لصحيفة الخرج اليوم عندما رافقته أثناء جولته بالقبور الركامية والتي تعود الى اكثر من 10 الاف سنة تقريبا حسب دراسة تاريخ العظام ، وكذلك كونها تعتبر أكبر مقبرة بالأرض حيث تتجاوز حجم مقبرة (دلمون) بالبحرين ، وتساءل أين المملكة والحضارة لهذه القبور .
وكان البرفسور الغزي قد نشر في جريدة الرياض في العدد رقم 13934 بتاريخ 24 رجب 1427هـ – 18 أغسطس 2006م مقالا بعنوان (قوافل) ذكر فيه :
“إنه من المحير حقاً أن يجد الإنسان مئات المواقع لمدافن الإنسان القديم في شبه الجزيرة العربية، بعضها يحتوي على آلاف القبور، وأحياناً يكون هذا العدد في أماكن غير مأهولة في الوقت الحالي؛ وفي الوقت نفسه لا يجد مستوطنات لذلك الإنسان تتماشى في حجمها ومكوناتها مع المستوى المعيشي العالي الذي تعكسه حياة من دفنوا في تلك القبور. فأين بقايا مستوطنات من خلف تلك القبور؟ وعلى ماذا كان اقتصاده يقوم؟ لا بد أنه كان نشطاً اقتصادياً ولديه ما يتاجر به، بل لا بد أنه كان لديه أشياء نفسية تهم العالم القديم بأجمعه. أين اختفى أثر ذلك الإنسان؟ وما هي تلك الأشياء؟ سؤالان من أسئلة لن نجيب عليها إلا بالبحث الميداني الذي يجب أن يكثف ويدعم”
رافق الجولة الاستاذ متعب بن ظافر القحطاني ورئيس تحرير صحيفة الخرج اليوم الاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك .