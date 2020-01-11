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أخبار محلية > خالد الفيصل يدشن غداً “الحديقة الثقافية” على الواجهة البحرية بجدة
11/01/2020   10:43 م

خالد الفيصل يدشن غداً “الحديقة الثقافية” على الواجهة البحرية بجدة

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يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الأحد، “الحديقة الثقافية” في دورتها الثالثة، بمشاركة 14 جهة، على الواجهة البحرية بجدة.

وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي أن فعاليات هذا العام بالحديقة 51 فعالية للأطفال والكبار في مسرح الحديقة بالمنطقة المفتوحة، منها قبة اللغة العربية الفصحاء بالتقنية، وموشحات أندلسية، وأمسيات شعرية، وغيرها.

كما سيتم إطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة “فصيح وفصيحة”، مع مسرح العرائس، وتوزيع كتب ومجلات، وفعاليات جاذبة متنوعة تسعد زوار الحديقة الثقافية وتزيد من مخزونهم الثقافي، كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المدير التنفيذي للملتقى، الدكتور محمد المسعودي، أن الحديقة الثقافية تقع على مساحة 42 ألف متر مربع في واجهة جدة البحرية، وتشارك فيها 14 جهة، تعمل على تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.

خالد الفيصل يدشن غداً “الحديقة الثقافية” على الواجهة البحرية بجدة

أخبار محلية
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