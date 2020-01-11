الخطوط الأوكرانية: لن نحلق فوق إيران بعد الآن

أعلنت شركة الخطوط الدولية الأوكرانية اليوم السبت أن طائراتها لن تحلق فوق إيران بعد الآن، وذلك في أعقاب سقوط إحدى طائراتها بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران.
وأكدت الشركة أن طائرتها المنكوبة لم تتلق أي تحذير من مطار طهران فيما يتعلق بوجود تهديد محتمل قبل إقلاعها، مشيرة وفقًا لـ”رويترز” إلى أنه كان ينبغي على السلطات الإيرانية إغلاق المطار، كما نفى رئيس الشركة انحراف طائرة الركاب عن مسارها الطبيعي.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد عقب اعتراف إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، أن بلاده تنتظر اعتذاراً رسمياً من إيران وعبر قنوات دبلوماسية وتعويضات عن إسقاط الطائرة.
وكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر “تويتر”، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر.
وكانت طائرة الركاب التابعة لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، تحطمت فجر الأربعاء الماضي 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.