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11/01/2020   5:35 م

الخطوط الأوكرانية: لن نحلق فوق إيران بعد الآن

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أعلنت شركة الخطوط الدولية الأوكرانية اليوم السبت أن طائراتها ‏لن تحلق فوق إيران بعد الآن، وذلك في أعقاب سقوط ‏إحدى طائراتها بعد وقت قصير من إقلاعها في ‏طهران‎.‎

وأكدت الشركة أن طائرتها المنكوبة ‏لم تتلق أي تحذير من مطار طهران فيما يتعلق ‏بوجود تهديد محتمل قبل إقلاعها، مشيرة وفقًا لـ”رويترز” إلى أنه كان ‏ينبغي على السلطات الإيرانية إغلاق المطار، كما نفى رئيس الشركة انحراف طائرة الركاب ‏عن مسارها الطبيعي. ‏

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد عقب اعتراف ‏إيران ‏بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، أن بلاده ‏تنتظر ‏اعتذاراً رسمياً من إيران وعبر قنوات دبلوماسية ‏وتعويضات عن ‏إسقاط الطائرة.‏

وكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر “تويتر”، أن إسقاط ‏الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا ‏يُغتفر‎.‎

وكانت طائرة الركاب التابعة ‏لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، تحطمت ‏فجر الأربعاء الماضي 8 يناير ‏الجاري، خلال تنفيذها رحلة من ‏طهران إلى العاصمة الأوكرانية ‏كييف عقب إقلاعها بدقائق، في ‏كارثة أودت بحياة 176 شخصا‎.

الخطوط الأوكرانية: لن نحلق فوق إيران بعد الآن

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