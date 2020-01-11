وثَّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية وغربية لحظة إطلاق قوات الدفاع الجوي الإيرانية صاروخًا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة يوم الأربعاء الماضي.
ويظهر الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة في مكان قريب من موقع الإطلاق، الصاروخ وهو ينطلق في الجو باتجاه الطائرة الأوكرانية التي تحطمت إثر ذلك وتُوفي 176 شخصًا كانوا على متنها.
وكانت إيران أعلنت صباح اليوم (السبت) أنها أسقطت الطائرة الأوكرانية من دون قصد، مضيفةً أن الطائرة دخلت بالخطأ في دائرة هدف معادٍ بالقرب من موقع تابع للحرس الثوري، وظنت القوات أنها صاروخ كروز، فتم إطلاق صاروخ باتجاهها نظرًا لحالة التأهب للقوات في ظل التوترات المتسارعة مع الولايات المتحدة.
يذكر أن وسائل إعلام عربية ودولية تداولت خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يبين لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية في الجو بعد إصابتها بصاروخ أرض – جو إيراني في منطقة باراند بالقرب من طهران.
وفق “أخبار 24”.