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أخبار محلية > “مجلس التعاون”: ننعى ببالغ الحزن السلطان قابوس أحد القادة المؤسسين للمجلس
11/01/2020   5:33 م

“مجلس التعاون”: ننعى ببالغ الحزن السلطان قابوس أحد القادة المؤسسين للمجلس

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نعى مجلس التعاون لدول الخليج العربية المغفور له سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية أمس الجمعة.

ووصفت الأمانة العامة للمجلس الراحل سلطان قابوس بأنه أحد القادة المؤسسين للمجلس، مقدمة تعازيها للشعب العماني.

وقالت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “إيماناً بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن، تنعى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، أحد القادة المؤسسين للمجلس، داعين الله أن يسكنه الله فسيح جناته، معزين شعب سلطنة عمان العزيز.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.وفق “أخبار 24”.

“مجلس التعاون”: ننعى ببالغ الحزن السلطان قابوس أحد القادة المؤسسين للمجلس

أخبار محلية
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