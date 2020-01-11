يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما؛ منتخب قطر غدا (الأحد)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
ويسعى المنتخب الأوليمبي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور المقبل، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين لا يزال رصيد اليابان خالياً من النقاط.
ويلتقي في المباراة الثانية في نفس المجموعة غدا أيضاً منتخب سوريا مع اليابان على ذات الملعب، فيما تقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء القادم، حيث يلعب المنتخب السعودي مع سوريا، والمنتخب القطري أمام اليابان.
وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة انتهت بفوز المنتخب السعودي على اليابان 2-1، حيث شهدت المباراة تألق اللاعب عبدالرحمن غريب الذي سجل هدفا وصنع هدفا وحصل على جائزة أفضل لاعب خلال المباراة، فيما تعادل منتخبا قطر وسوريا 2-2.
وفق “أخبار 24”.