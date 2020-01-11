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أخبار المناطق > راكبان نجيا من الموت في الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. وهذا ما حدث
11/01/2020   5:31 م

راكبان نجيا من الموت في الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. وهذا ما حدث

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نجا اثنان من ركاب الطائرة الأوكرانية التي ‏أُسقطت في إيران، من الموت، أحدهما بسبب مخالفة مرورية، والآخر بسبب خطأ ارتكبه عند حجز تذكرته.

وفوجئ الأول ويدعى محسن أحمد ‏بور (38 عاما) كندي من أصل إيراني، ‏أثناء إنهاء إجراءات سفره بإلغاء تذكرته بالخطأ، فاضطر للبقاء، ‏وسمح لزوجته روجا آزاديان (43 عاما)، بصعود الطائرة ‏المنكوبة، على أن يلحقها في رحلة مقبلة.‏

وبحسب وسائل إعلام فإنه قبل أن يغادر “بور” مبنى المطار، علم أن الطائرة سقطت، ومات ‏كل من كانوا على متنها ومن بينهم زوجته التي تزوجها من ستة ‏أعوام.‏

وأنقذت مخالفة مرورية، الناجي الثاني وهو إيراني الجنسية من الموت ضمن الركاب، حيث تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها إلى المطار بسبب تجاوزها السرعة المحددة، ‏كما تبين لرجال المرور أن السيارة عليها غرامات كثيرة لم يتم دفعها، ‏فتم احتجازها، وكان هذا التوقف كان سببًا في عدم لحاق الراكب ‏بالطائرة المنكوبة. وفق “أخبار 24”.

وقال مدير مرور المدينة إنه في اليوم التالي، اتصل بهم الراكب فرحا على أن ‏توقيفه بسبب تلك المخالفة وإنقاذه من الموت.

‏ وكانت طائرة الركاب من طراز‎ “Boeing 737-‎‎800” ‎التابعة ‏لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، تحطمت ‏فجر الأربعاء الماضي 8 يناير ‏الجاري، خلال تنفيذها رحلة من ‏طهران إلى العاصمة الأوكرانية ‏كييف عقب إقلاعها بدقائق، في ‏كارثة أودت بحياة 176 شخصا‎.‎

راكبان نجيا من الموت في الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. وهذا ما حدث

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