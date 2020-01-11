“رواتب ومكافأت ومستوى للأسف”.. بن زنان يفتح النار على لاعبي النصر!

فتح الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان النار على لاعبي النصر بعد التعادل أمام الاتحاد 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ14 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وكتب بن زنان عبر حسابه الرسمي “تويتر” : هاردلك جمهور النصر، شكراً لحضوركم ودعم ناديكم ، مباراة أضاعها اللاعبين وعليهم التعويض في قادم الأيام، وحكاية البرود في الشوط الأول كل مباراة يجب أن تنتهي. وفق “أخبار 24”.
وتابع : رواتب ومكافأت أولاً بأول ومستوى للأسف لايرتقي إلى طموح الجميع.
هاردلك جمهور النصر
شكراً لحضوركم ودعم ناديكم
مباراة أضاعها اللاعبين وعليهم التعويض في قادم الأيام
حكاية البرود في الشوط الأول كل مباراة يجب أن تنتهي ..
رواتب ومكافأت أولاً بأول ومستوى للأسف لايرتقي إلى طموح الجميع ..!
— عبدالله بن زنان (@bnznan) January 10, 2020