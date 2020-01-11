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اخبار رياضية > “رواتب ومكافأت ومستوى للأسف”.. بن زنان يفتح النار على لاعبي النصر!
11/01/2020   1:56 م

“رواتب ومكافأت ومستوى للأسف”.. بن زنان يفتح النار على لاعبي النصر!

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فتح الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان النار على لاعبي النصر بعد التعادل أمام الاتحاد 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ14 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب بن زنان عبر حسابه الرسمي “تويتر” : هاردلك جمهور النصر، شكراً لحضوركم ودعم ناديكم ، مباراة أضاعها اللاعبين وعليهم التعويض في قادم الأيام، وحكاية البرود في الشوط الأول كل مباراة يجب أن تنتهي. وفق “أخبار 24”.

وتابع : رواتب ومكافأت أولاً بأول ومستوى للأسف لايرتقي إلى طموح الجميع.

 

“رواتب ومكافأت ومستوى للأسف”.. بن زنان يفتح النار على لاعبي النصر!

اخبار رياضية
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