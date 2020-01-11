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اخبار رياضية > “العلياني” معلقا على تعادل الاتحاد مع النصر: “الليلة كانت بداية عودة العميد”
11/01/2020   1:56 م

“العلياني” معلقا على تعادل الاتحاد مع النصر: “الليلة كانت بداية عودة العميد”

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خاطب الإعلامي علي العلياني، إدارة نادي الاتحاد عقب التعادل الفريق مع النصر، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العلياني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الليلة كانت بداية عودة العميد إلى مستوى العميد”.

وأضاف: “لكن أتمنى من الأخ أنمار في الفترة المقبلة وضع عقوبات رادعة لكل من يتخلف عن التمارين أو يتخاذل وقت وقبل المباريات.. لا بد أن يعرف اللاعبون أهمية وعراقة الاتحاد ومعنى تمثيله”.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مباراة النصر والاتحاد بهدف لكل منهما، ليرفع النصر رصيده إلى النقطة 30 من 14 مباراة متصدراً الدوري، فيما يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر من 14 مباراة. وفق “أخبار 24”.

“العلياني” معلقا على تعادل الاتحاد مع النصر: “الليلة كانت بداية عودة العميد”

اخبار رياضية
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