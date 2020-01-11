منها 17 ألف حكم.. “العدل”: المحاكم وكتابات العدل نفذت 155 ألف عملية خلال ‏أسبوع ‏

بلغ إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة بالمحاكم وكتابات العدل، الأسبوع المنصرم نحو 155 ألف عملية، شاملة ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، والخدمات الإلكترونية.
وأبانت وزارة العدل أن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية في المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية.
وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغ نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الأسبوع المنصرم قرابة الـ17 ألف حكم. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن محاكم التنفيذ نفذت أكثر من 22 ألف عملية، فيما بلغت عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات ما يزيد على 10 آلاف عملية.