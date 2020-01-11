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أخبار محلية > منها 17 ألف حكم.. “العدل”: المحاكم وكتابات العدل نفذت 155 ألف عملية خلال ‏أسبوع ‏
11/01/2020   1:52 م

منها 17 ألف حكم.. “العدل”: المحاكم وكتابات العدل نفذت 155 ألف عملية خلال ‏أسبوع ‏

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بلغ إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة بالمحاكم وكتابات ‏العدل، الأسبوع المنصرم نحو 155 ألف عملية، شاملة ما تم ‏تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، والخدمات الإلكترونية‎.

وأبانت وزارة العدل أن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف ‏عملية في المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال ‏الشخصية، بالإضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر ‏كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية.‏

وأكدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغ ‏نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الأسبوع المنصرم ‏قرابة الـ17 ألف حكم‎. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن محاكم التنفيذ نفذت أكثر من 22 ألف عملية، فيما بلغت ‏عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات ما يزيد على 10 آلاف عملية.‏

منها 17 ألف حكم.. “العدل”: المحاكم وكتابات العدل نفذت 155 ألف عملية خلال ‏أسبوع ‏

أخبار محلية
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