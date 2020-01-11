لجنة بـ”الشورى” تطالب بدراسة عزوف بعض المواطنين عن ‏تسلم منتجات “الإسكان”

طالبت لجنة بمجلس الشورى مختصة بدراسة تقارير الأداء لوزارة الإسكان والصندوق العقاري، بضرورة إجراء دراسة لأسباب عزوف بعض المستفيدين عن تسلم المنتجات السكنية التي خصصتها لهم وزارة الإسكان، والعمل على معالجة أي مشكلات في هذا الصدد.
من جهتها، طالبت لجنة الخدمات بـ”الشورى”، وزارة الإسكان بالتوسع في توفير خيار أرض مطورة وقرض، وذلك لتشجيع البناء، خاصة في المراكز والضواحي، والعمل على تطوير هذا الخيار ليلبي رغبات جميع الشرائح.
وأوضحت اللجنة وفقاً لصحيفة “الرياض” أن دراسة استطلاعية أجراها الصندوق أظهرت أن 80 % من المستفيدين يفضلون خيار البناء الذاتي.
وأشارت إلى أن خيار “أرض وقرض” الذي بدأت الوزارة في تطبيقه مؤخراً أحدث نقلة نوعية في مجال البناء بالمملكة، مبينة أن معظم المستفيدين يفضلون هذا الخيار لكونه يلبي احتياجاتهم.