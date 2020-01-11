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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد
11/01/2020   1:51 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

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نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وعبرت قيادة المملكة في بيان أصدره الديوان الملكي اليوم السبت، عن صادق التعازي والمواساة للعائلة المالكة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- نبأ وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -سلطان عُمان- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا -أيدهما الله- عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء. وفق “أخبار 24”.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في عُمان أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

أخبار محلية
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