حكم عُمان لـ50 عاماً.. جوانب من السيرة الذاتية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عاماً.
وولد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، في 18 نوفمبر 1940م في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وهو الابن الوحيد لسعيد بن تيمور سلطان عُمان الراحل، وهو ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، التي تحكم عمان منذ عام 1744م.
درس الابتدائية والثانوية في صلالة، وابتعثه والده إلى المملكة المتحدة عام 1958م، ثم التحق عام 1960م بأكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية، وتخرج فيها بعد عامين برتبة ملازم ثانٍ، ثم درس ببريطانيا أيضًا أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة، وعاد إلى عُمان 1964 وانكبّ على دراسة الدين الإسلامي وتاريخ وثقافة عُمان.
تولى حكم السلطنة في 23 يوليو عام 1970 خلفًا لوالده، ونجح في إنهاء ثورة ظفار التي اندلعت خلال الفترة (1965 – 1975)، وبعد ذلك فتح عمان للعالم الخارجي، وأطلق عملية إصلاح اقتصادي، وزاد الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ويعد ناقل البلاد من الحكم القبلي إلى الحكم النظامي.
وتولى قابوس مناصب سلطان عمان ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها، إضافةً إلى وزارتي الدفاع والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
عمل السلطان الراحل على تحديث هياكل الحكم تدريجياً بإقامة مجلس استشاري سنة 1981، قبل أن يستبدله بمجلس الشورى سنة 1990 ومن ثمَّ مجلس الدولة سنة 1997.
ونجح في تحويل السلطنة من بلد فقير إلى بلد غني يتمتع بقدر كبير من الازدهار والرخاء، بفضل زيادة إنتاج النفط، وتعزيز أنشطة السياحة والزراعة وصيد الأسماك والتجارة، وأُنشئت في عهده المدارس والجامعات والمستشفيات والمجالس المتخصصة
حصل السلطان قابوس على جائزة السلام الدولية من قبل 33 جامعة ومركز أبحاث ومنظمة أمريكية سنة 1998، كما منحته الجمعية الدولية الروسية جائزة السلام سنة 2007، إضافةً إلى جائزة جواهر لآل نهرو للتفاهم الدولي في الهند سنة 2007 أيضًا.
كما حصل على عشرات الأوسمة من بريطانيا وفرنسا والمانيا والهند ومصر والنمسا والسعودية واليابان وإيطاليا وغيرها من الدول العربية والأجنبية.
تزوج السلطان قابوس لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، وحكم عُمان لـ50 عاماً، وهي أطول فترة لحاكم عربي، والثالث على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
تُوفي السلطان قابوس مساء يوم الجمعة 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 10 يناير 2020م، بعد صراع مع المرض.