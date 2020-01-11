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أخبار محلية > رسميًا.. هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس
11/01/2020   1:48 م

رسميًا.. هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس

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أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عُمان تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضح المجلس في بيان بثه التلفزيون العماني اليوم السبت، أنه تم اختيار هيثم بن طارق سلطانًا للبلاد بعد فتح الوصية التي تركها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بشأن خلافته.

وأضاف أنه تم فتح الوصية بحضور مجلس العائلة وقيادات الدولة المدنية والعسكرية.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة. وفق “أخبار 24”.

ودعا مجلس الدفاع العُماني في وقت سابق اليوم السبت مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم خلفاً للسلطان قابوس.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في بيان صباح السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض، وأعلن تعليق العمل الرسمي لمدة ثلاثة أيام والحداد مدة 40 يومًا.

رسميًا.. هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس

أخبار محلية
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