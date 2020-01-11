مختص يطالب بتوطين قطاع ‏ميكانيكا السيارات ‏والحد من سيطرة الوافدين على النشاط

أكد مختص في هندسة الميكانيكا ضرورة توطين قطاع ميكانيكا السيارات، بعد سيطرة الوافدين عليه، وفي ظل وجود الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.
وأوضح رئيس قسم التقنية الميكانيكية فـي الكلية التقنية بمكة المكرمة، المهندس أيمن الإدريسـي، أن الدعوة إلى سعودة قطاع الميكانيكا تنطلق مما تحقق من نجاحات عقب توطين عدد من القطاعات، مشيراً وفقًا لصحيفة “المدينة” إلى أن عوائد العمل في هذا القطاع تصل إلى أرقام مقدرة، بعد وصول عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون سيارة.
ودعا الإدريسي الجهات الرسمية لتنفيذ برامج تمويلية لدعم الشباب السعودي في هذا المجال أو إصدار قرارات إلزامية بسعودة القطاع تدريجياً.
وأشار إلى أن الكلية قامت بإعداد برامج تدريبية بما يوافق الاحتياجات في سوق العمل المحلية وما تشمله من مهارات متعلقة بأنظمة ومكونات السيارة وطرق عملها التي تساهم في تأهيل المتدرب فـي مجال عمله وكذلك فـي مجال تشخيص الأعطال والصيانة والإصلاح.