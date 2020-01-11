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أخبار محلية > مختص يطالب بتوطين قطاع ‏ميكانيكا السيارات ‏والحد من سيطرة الوافدين على النشاط
11/01/2020   1:49 م

مختص يطالب بتوطين قطاع ‏ميكانيكا السيارات ‏والحد من سيطرة الوافدين على النشاط

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أكد مختص في هندسة الميكانيكا ضرورة ‏توطين قطاع ميكانيكا السيارات، بعد سيطرة الوافدين عليه، وفي ‏ظل وجود الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.‏

وأوضح رئيس قسم التقنية الميكانيكية فـي الكلية التقنية بمكة ‏المكرمة، المهندس أيمن الإدريسـي، أن الدعوة إلى سعودة قطاع ‏الميكانيكا تنطلق مما تحقق من نجاحات عقب توطين عدد من ‏القطاعات، مشيراً وفقًا لصحيفة “المدينة” إلى أن عوائد العمل في هذا القطاع تصل إلى ‏أرقام مقدرة، بعد وصول عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون ‏سيارة.‏

ودعا الإدريسي الجهات الرسمية لتنفيذ برامج تمويلية لدعم ‏الشباب السعودي في هذا المجال أو إصدار قرارات إلزامية بسعودة القطاع ‏تدريجياً.

وأشار إلى أن الكلية قامت بإعداد برامج تدريبية بما يوافق ‏الاحتياجات في سوق العمل المحلية وما تشمله من مهارات ‏متعلقة بأنظمة ومكونات السيارة وطرق عملها التي تساهم في ‏تأهيل المتدرب فـي مجال عمله وكذلك فـي مجال تشخيص ‏الأعطال والصيانة والإصلاح.‏

مختص يطالب بتوطين قطاع ‏ميكانيكا السيارات ‏والحد من سيطرة الوافدين على النشاط

أخبار محلية
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