صحيفة: المتهم بقـتل الطالب العماني لسرقة ساعته الثمينة كويتي الجنسية

أفادت تقارير إخبارية بأن المتهم في قتـل الطالب العماني طعناً بأداة حادة من أجل سرقة ساعته الثمينة بلندن، والتي وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي، كويتي الجنسية.
وأوضحت التقارير وفقاً لـ”الراي” الكويتية، أن المتهم حضر تحت حراسة أمنية مشددة، صباح أمس الجمعة، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية بتهمة قتـل الطالب الجامعي محمد العريمي الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً.
وأوضحت التقارير أن النيابة والادعاء وجها إلى الجاني الذي يبلغ من العمر 23 عاماً تهمة القـتل، مبينةً أنه أقدم على قـتل الطالب العريمي؛ من أجل سرقة ساعته التي تقدر قيمتها بـ120 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل (48 ألف دينار كويتي).
وأشارت إلى أن المحكمة قررت حبس المتهم، حتى موعد مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، في مجمع بيلي للمحاكم الجنائية.
يُذكر أن الطالب العماني كان قد تعرض للطعن، ولقي مصرعه في مدينة لندن أثناء عودته إلى مسكنه ليلاً، بعد تناول وجبة مع أصدقائه، فيما أصـيب زميله بحريني الجنسية، حيث تعرضا لهجوم مسـلح لسرقتهما.